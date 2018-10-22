2018-10-22T23:39:49+03:00
Звезды

В Воронеже выступит группа «Кабриолет»

Коллектив обещает поразить поклонников цыганской эмоциональностью
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото music.yandexфото music.yandex
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Те люди, в чьих жилах есть хоть немного цыганской крови, особенно музыкальны, они чувствуют ритм и обладают природным слухом. Именно такой музыкальной личностью является Александр Марцинкевич. Певец и композитор привезет в Воронеж на гастроли свою группу "Кабриолет". Коллектив выступит с новой концертной программой " Золотые песни". Поклонников ждет цыганская эмоциональность и хиты "Роза белая" , "Кусаю руки" , "Ангел-хранитель", " Цепи", "Малыш", другие любимые песни, а также композиции из нового альбома.

Концерт пройдет 6 ноября в цирке, начало в 19.00.

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