В Воронеже выступит группа «Кабриолет»

22 Окт. 23:34 2018-10-22T23:39:49+03:00

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Те люди, в чьих жилах есть хоть немного цыганской крови, особенно музыкальны, они чувствуют ритм и обладают природным слухом. Именно такой музыкальной личностью является Александр Марцинкевич. Певец и композитор привезет в Воронеж на гастроли свою группу "Кабриолет". Коллектив выступит с новой концертной программой " Золотые песни". Поклонников ждет цыганская эмоциональность и хиты "Роза белая" , "Кусаю руки" , "Ангел-хранитель", " Цепи", "Малыш", другие любимые песни, а также композиции из нового альбома.

Концерт пройдет 6 ноября в цирке, начало в 19.00.