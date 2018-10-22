Воронежцам покажут "Российские мотивы"

СЕГОДНЯ 23:11 2018-10-22T23:12:12+03:00

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23 октября в галерее современного искусства при управе Коминтерновского района (Московский пр.,19а) откроется выставка «Российские мотивы». Это "персоналка" художника Владимира Шпаковского.

Автор представит 28 картин, среди которых пейзажи из Плеса, села Староживотинное, тесно связанного с историей дворянского рода Веневитиновых, а так же недавние работы мастера, привезенные им с пленэра этого года.

Вход на выставку свободный.