Больше 1200 жителей Воронежской области прошли тест на ВИЧ

СЕГОДНЯ 08:09 2018-10-23T08:09:10+03:00

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В Воронежской области подвели итоги акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция». В рамках акции в 30 регионах гостили мобильные пункты тестирования на инфекцию. В нашей области посетить их могли жители городов Воронеж, Россошь, Отрогожск и Лиски. В тестировании приняли участие более 1200 жителей.

– Несмотря на то, что Воронежская область впервые вошла в число 30 регионов, участвующих в этой акции, на территории нашей области уже много лет реализуется план первоочередных мероприятий по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции, – отметил первый заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Олег Минаков. – В результате многолетней работы совместно с общественными организациями, министерством здравоохранения и правоохранительными органами на территории нашей области удается сохранять низкую заболеваемость ВИЧ-инфекцией. И подобные акции вносят большой вклад в профилактику распространения ВИЧ-инфекции.

По данным Управления Роспотребнадзора по Воронежской области, эпидситуация по ВИЧ в нашем регионе стабильная. В сравнении со среднероссийскими показателями у нас заболеваемость в 4,4 раза ниже. В тоже время, на территории области сегодня проживают более 3500 ВИЧ-инфицированных.