2018-10-22T21:55:06+03:00
Общество

Власти Воронежской области рассказали, на что потратят 21,5 млрд для улучшения демографии

В регионе будут строить детские сады и внедрят систему долговременного ухода за пожилыми людьми - сообщают в правительстве
Юлия ТЕРНОВА
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В правительстве региона обсудили реализацию национального проекта "Демография". На 2019-2024 годы Воронежской области на него выделили 21,5 миллиарда рублей. О том, на что эти средства власти планируют потратить, сообщила руководитель департамента соцзащиты Ольга Сергеева:

- В течение 2019-2024 годов планируется строительство на территории муниципальных районов области 7 объектов стационарного социального обслуживани я, а также 39 объектов дошкольного образования, 33 центров ГТО и иных физкультурных объектов в городском округе город Воронеж и на территории муниципальных районов.

- Департамент социальной защиты Воронежской области отвечает за разработку и реализацию на территории региона федеральных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение» в составе нацпроекта «Демография», - информируют в пресс-службе облправительства. -Так, в рамках проекта «Старшее поколение» планируется внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

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