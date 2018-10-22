В центре Воронежа тушили уличные провода после замыкания

СЕГОДНЯ 19:33 2018-10-22T19:34:28+03:00

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Воронежцы стали сообщать в соцсетях о том, что в центре города на Плехановской загорелись электропровода над проезжей частью. Это произошло около шести вечера сегодня, 22 октября. Люди снимали происходящее на свои телефоны. По информации регионального управления МЧС, причиной загорания проводов стало короткое замыкание.

Как сообщают в ведомстве, никто не пострадал. Вместе с пожарными для устранения проблемы на место выехали сотрудники Горэлектросети.