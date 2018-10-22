Воронежская область закупит 25 междугородних автобусов
Такой тендер объявил департамент транспорта
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Воронежская область в лице департамента транспорта и автодорог закупит 25 автобусов для междугородних маршрутов. Это следуюет из материалов, размещенных на сайте госзакупок. Департамент объявил тендер, макисимальная цена контракта - 95,8 миллиона рублей. Эти средства выделят из областного бюджета.
Ожидается, что каждый автобус будет рассчитан на 27 посадочных мест. Заявки на участие в тендере будут принимать до 6 ноября, аукцион же назначили на 12 ноября. Его победитель должен поставить транспортные средства в течение 20 дней с момента заключения контракта.