Воронежская область закупит 25 междугородних автобусов

СЕГОДНЯ 19:24 2018-10-22T19:24:07+03:00

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Воронежская область в лице департамента транспорта и автодорог закупит 25 автобусов для междугородних маршрутов. Это следуюет из материалов, размещенных на сайте госзакупок. Департамент объявил тендер, макисимальная цена контракта - 95,8 миллиона рублей. Эти средства выделят из областного бюджета.

Ожидается, что каждый автобус будет рассчитан на 27 посадочных мест. Заявки на участие в тендере будут принимать до 6 ноября, аукцион же назначили на 12 ноября. Его победитель должен поставить транспортные средства в течение 20 дней с момента заключения контракта.