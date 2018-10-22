2018-10-22T19:18:47+03:00
Политика

Бывший главный дорожник Воронежской области возглавил Минтранс Алтайского края

Александр Дементьев ушел с должности в апреле 2017-го в разгар строительства путепровода на 9 Янваля
Юлия ТЕРНОВА
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Александр Дементьев, предшественник Максима Оськина на посту главы департамента транспорта и автодорог Воронежской области, обосновался в правительстве Алтайского края. Там он занял должность руководителя Минстранса. В конце нулевых чиновник был в Барнауле председателем дорожного комитета. В течение трех лет он работал в нашем регионе - с 2014-го по апрель 2017-го.

Напомним, главный дорожник Александр Дементьев покинул пост по собственному желанию. Этому предшествовало то, что губернатор Алексей Гордеев раскритиковал реконструкцию транспортной развязки на улицах Антонова-Овсеенко и 9 января. Строительство путепровода спровоцировало огромные пробки на близлежащих улицах. После этого Алексей Гордеев выражал неудовольствие тем, как в городе проводят ремонтные работы на дорогах в целом - без учета часа-пик. Глава региона потребовал выполнять все работы ночью.

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