Воронежские коммунальщики заставили «питона» убирать мусор

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-22T19:18:51+03:00

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На вооружение коммунальных служб Ленинского района поступила новая техника – автономный парковый пылесос. Аппарат представляет собой вместительный контейнер для сбора мусора и широкий гофрированный шланг с насадкой. Пылесос удивительно похож на … огромного питона.

По словам специалистов, «питон» эффективно справляется со сбором листвы, скошенной травы и мусора. Стоит аппарат 75 тысяч, но при этом заменяет труд целой бригады дворников.

- Гофрированный шланг позволяет перемещать всасываемый мусор на расстояние до 15 метров, а также производить уборку вокруг фонарных столбов, под скамейками и припаркованными автомобилями, - отметили в управе Ленинского района. - Состоящая из стальных ножей крыльчатка повышает компактность загрузки листвы и других отходов в 10 раз.