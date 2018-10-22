Чиновники не смогут бесплатно парковаться у правительства Воронежской области

СЕГОДНЯ 18:17 2018-10-22T18:19:42+03:00

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Личные автомобили чиновников не будут бесплатно стоять у площади Ленина. Об этом сообщают источники "Комсомольской правды" в областном правительстве.

Во время обсуждения платных парковок эта тема всплывала не раз и не два. Горожане возмущались, почему они отныне должны раскошеливаться, а у чиновников, чей доход не так уж мал, сохранилась собственная стоянка? Уже на этой неделе ситуация должна поменяться. Доступ на территорию, закрытую шлагбаумом, получат только служебные автомобили правительства.

Ранее первый вице-мэр Сергей Петрин рассказал, что парковка перед зданием мэрии тоже будет платной. В течение дня служебные автомобили там стоять не будут. Дело в том, что неподалеку есть большой гараж. Чиновники просто вызывают служебную машину к определенному времени.

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Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.