Воронежские СМИ сообщили о грядущих увольнениях на ЛВЗ в Бутурлиновке

СЕГОДНЯ 18:07 2018-10-22T18:08:10+03:00

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Несколько воронежских СМИ сообщили о возможных сокращениях на воронежском ликеро-водочном заводе. Согласно неким документам, своих рабочих мест к концу этого года должны лишиться 26 человек. Большая часть из них - простые рабочие, но и есть и лица из состава руководства.

Отметим, что контрольный пакет акций принадлежит правительству региона. Глава Воронежской области Александр Гусев не так давно высказывал мнение, что дела на предприятиии идут не очень хорошо. В частности, губернатору показался недостаточным объем выручки. После сокращения штата завода цена на продукцию якобы может снизиться.