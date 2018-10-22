2018-10-22T18:08:10+03:00
Экономика

Воронежские СМИ сообщили о грядущих увольнениях на ЛВЗ в Бутурлиновке

Часть сотрудников может лишиться работы уже к Новому Году
Юлия ТЕРНОВА
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Несколько воронежских СМИ сообщили о возможных сокращениях на воронежском ликеро-водочном заводе. Согласно неким документам, своих рабочих мест к концу этого года должны лишиться 26 человек. Большая часть из них - простые рабочие, но и есть и лица из состава руководства.

Отметим, что контрольный пакет акций принадлежит правительству региона. Глава Воронежской области Александр Гусев не так давно высказывал мнение, что дела на предприятиии идут не очень хорошо. В частности, губернатору показался недостаточным объем выручки. После сокращения штата завода цена на продукцию якобы может снизиться.

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