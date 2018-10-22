В Воронеже столкнулись две «Лады»: один водитель ранен
Авария случилась на улице Баррикадной
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В понедельник, 22 октября, около трех часов дня на улице Баррикадной в Левобережном районе случилась авария.
- Водитель «ВАЗ-217030» выезжал со двора и столкнулся с другой «Ладой-219170», ехавшей со стороны улицы Волгоградской в направлении Димитрова. Обоим шоферам по 34 года. В причинах аварии разбираются специалисты, работающие на месте ДТП, - пояснили в городском отделе пропаганды УГИБДД.
По предварительным данным, в аварии серьезно ранен один из водителей, его и отвезли в больницу. В каком состоянии он находится сейчас, пока неизвестно, однако жизни его травмы не угрожают.