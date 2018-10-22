2018-10-22T17:49:39+03:00
Общество

Девочка из Воронежа поразила Александра Гуревича своей феноменальной памятью

Ведущий «Удивительных людей» и члены жюри не смогли запутать Машу Головкову вопросами о поросячьих бегах [видео]
Яков СТРОГОВ
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Маша Головкова поразила Александра Гуревича виртуозным запоминанием поросят.Маша Головкова поразила Александра Гуревича виртуозным запоминанием поросят.Фото: Телеканал «Россия»
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В воскресенье, 21 октября, в эфире «Россия 1» свои минуты славы на шоу «Удивительные люди» получила 11-летняя школьница из Воронежа Маша Головкова. Девочка занимается мнемотехникой – искусством быстро запоминать большие объемы информации.

Ведущий шоу Александр Гуревич поставил перед Машей необычную задачу – проследить за поросячьими бегами, запомнить порядок прихода маленьких хрюшек к финишу, а также номера у них на спинах. Один из членов жюри, известный танцор и хореограф Евгений Папунаишвили, активно помогал малышам. Особенно он подгонял поросенка Босю, но скорее помешал ему – тот в итоге финишировал предпоследним. Последним финишную черту пересек совсем уж маленький Карл.

Все члены жюри (кроме Папунаишвили, там были телеведущая Ольга Шелест, известный боксер Наталья Рагозина, директор Института когнитивных нейронаук Василий Ключарев) по очереди задавали Маше вопросы по тому или иному поросенку: каким пришел, какой номер. Девочка из Воронежа задумалась только над первым, видимо, волновалась. Потом отвечала влет. Лишь финальная задача Александра Гуревича отняла у Маши побольше времени. Все номера и места поросят школьница указала верно.

Маша рассказала, что вся ее семья была впечатлена выступлением на том же телешоу Александра Горячева, запоминавшего аквариумных рыбок. И ее бабушка организовала для внучки уроки у того самого Александра. Маша в итоге стала так быстро усваивать школьный материал и делать домашние задания, что у нее появилась масса свободного времени. А на что его тратить? Правильно, на то, чтобы удивлять страну.

Мария Головкова поражает уникальной памятью в шоу "Удивительные люди".Смотрите 8 выпуск 3 сезона шоу "Удивительные люди". Премьера на телеканале "Россия 1" 21.10.2018. Профайл участника: Мария Головкова, 11 лет, г. Воронеж Уникальная память Юный мнемотехник, отлично запоминает слова на слух, лица, цифры. Ученица Александра Горячева - участника второго сезона шоу Удивительные люди . О себе: - Я быстро учу уроки. Могу легко запомнить номер телефона и вспомнить его через долгое время при необходимости. Мне не нужен ежедневник, чтобы записать туда нужную информацию: все хранится в моей голове, в памяти. О проекте: Самые удивительные люди России и мира в третьем сезоне шоу Удивительные люди ! Каждый из них - открытие! Каждый из них - сенсация! Уже несколько лет подряд удивительные люди повергают зрителей в шок своими уникальными способностями, в которые обычному человеку сложно поверить! #УдивительныеЛюди - проект о безграничных возможностях нашего мозга, которые до сих пор мало изучены. А успех исполнения каждого номера имеет научное объяснение! Следите за новостями проекта в соц сетях: ВКонтакте: https://vk.com/brain.russia Одноклассники: https://www.ok.ru/brain.russia Facebook: https://www.facebook.com/brain.russia Instagram: https://instagram.com/brain_russia Twitter: https://twitter.com/brain_russia Соц сети ВайТ Медиа : ВКонтакте: https://vk.com/weit_media Одноклассники: https://ok.ru/weitmedia Facebook: https://www.facebook.com/weitmedia/ Instagram: http://instagram.com/weitmedia Twitter: https://twitter.com/weit_media

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