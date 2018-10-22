Девочка из Воронежа поразила Александра Гуревича своей феноменальной памятью

СЕГОДНЯ 17:46 2018-10-22T17:49:39+03:00

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В воскресенье, 21 октября, в эфире «Россия 1» свои минуты славы на шоу «Удивительные люди» получила 11-летняя школьница из Воронежа Маша Головкова. Девочка занимается мнемотехникой – искусством быстро запоминать большие объемы информации.

Ведущий шоу Александр Гуревич поставил перед Машей необычную задачу – проследить за поросячьими бегами, запомнить порядок прихода маленьких хрюшек к финишу, а также номера у них на спинах. Один из членов жюри, известный танцор и хореограф Евгений Папунаишвили, активно помогал малышам. Особенно он подгонял поросенка Босю, но скорее помешал ему – тот в итоге финишировал предпоследним. Последним финишную черту пересек совсем уж маленький Карл.

Все члены жюри (кроме Папунаишвили, там были телеведущая Ольга Шелест, известный боксер Наталья Рагозина, директор Института когнитивных нейронаук Василий Ключарев) по очереди задавали Маше вопросы по тому или иному поросенку: каким пришел, какой номер. Девочка из Воронежа задумалась только над первым, видимо, волновалась. Потом отвечала влет. Лишь финальная задача Александра Гуревича отняла у Маши побольше времени. Все номера и места поросят школьница указала верно.

Маша рассказала, что вся ее семья была впечатлена выступлением на том же телешоу Александра Горячева, запоминавшего аквариумных рыбок. И ее бабушка организовала для внучки уроки у того самого Александра. Маша в итоге стала так быстро усваивать школьный материал и делать домашние задания, что у нее появилась масса свободного времени. А на что его тратить? Правильно, на то, чтобы удивлять страну.