2018-10-22T17:03:47+03:00
Недвижимость

В Воронежской области 160 тысяч человек вышли на субботник

На минувших выходных в регионе ликвидировали 265 несанкционированных свалок
Юлия ТЕРНОВА
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Октябрь стал в регионе месяцем благоустройства. Весь месяц проходили субботники с участием представителей власти и горожан, самый масштабный из них состоялся в минувшую субботу, 20 октября. По данным руководителя департамента ЖКХ и энергетики Галины Смирновой, акция по всенародной уборке собрала 160 тысяч жителей Воронежской области. Эту данные Галина Смирнова озвучила на совещании в областном правительстве.

В процессе зайдествовали 2613 единиц техники, ликивидировали 265 несанкционированных свалок, посадили более 15 тысяч деревьев и кустарников, а также спилили 3,5 тысячи старых больных деревьев.

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