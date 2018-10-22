Больше 2,5 тысяч гостей приехали на День Бобра в Воронежский заповедник

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-22T17:02:49+03:00

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В субботу Воронежский заповедник собрал на своей территории друзей. Больше 2,5 гостей приехали поздравить виновника торжества – Бобра. Взрослые и дети с удовольствием фотографировались на фоне осенних пейзажей Усманского бора.

фото Воронежского заповедника

- Традиционно большим успехом пользовались экскурсионные объекты , - рассказали сотрудники заповедника. - Представительские площадки «Заповедной Мордовии», «Национального парка «Лосиный остров», «Приокско–Террасного государственного заповедника», «Хопёрского государственного заповедника», заповедников «Керженский» и «Белогорье» также привлекали внимание жителей региона.

Для ребят провели обучающие игры, лекции, экскурсии и различные мастер-классы.

Кульминацией праздника стала традиционная Заповедная лотерея. Подарки от заповедников, национальных парков и участников мероприятия с удовольствием получали как взрослые, так и дети, - рассказали в заповеднике.