2018-10-22T17:02:49+03:00
Общество

Больше 2,5 тысяч гостей приехали на День Бобра в Воронежский заповедник

Вкселый и познавательный праздник прошел в субботу
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото Воронежского заповедникафото Воронежского заповедника
Изменить размер текста:

В субботу Воронежский заповедник собрал на своей территории друзей. Больше 2,5 гостей приехали поздравить виновника торжества – Бобра. Взрослые и дети с удовольствием фотографировались на фоне осенних пейзажей Усманского бора.

фото Воронежского заповедника

фото Воронежского заповедника

- Традиционно большим успехом пользовались экскурсионные объекты , - рассказали сотрудники заповедника. - Представительские площадки «Заповедной Мордовии», «Национального парка «Лосиный остров», «Приокско–Террасного государственного заповедника», «Хопёрского государственного заповедника», заповедников «Керженский» и «Белогорье» также привлекали внимание жителей региона.

Для ребят провели обучающие игры, лекции, экскурсии и различные мастер-классы.

Кульминацией праздника стала традиционная Заповедная лотерея. Подарки от заповедников, национальных парков и участников мероприятия с удовольствием получали как взрослые, так и дети, - рассказали в заповеднике.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший главный дорожник Воронежской области возглавил Минтранс Алтайского края
Воронежские коммунальщики заставили «питона» убирать мусор
Чиновники не смогут бесплатно парковаться у правительства Воронежской области
Воронежские СМИ сообщили о грядущих увольнениях на ЛВЗ в Бутурлиновке
В Воронеже столкнулись две «Лады»: один водитель ранен
Девочка из Воронежа поразила Александра Гуревича своей феноменальной памятью
В Воронежской области 160 тысяч человек вышли на субботник
Председатель Воронежской облдумы высадил рябины в парке Патриотов
Воронежцы завоевали три медали на чемпионате России по парусному спорту
Воронежца удержали от попытки спрыгнуть с 8 этажа и отправили в психбольницу
Воронежец создал автономное правительство австралийского острова Норфолк
С центральных улиц Воронежа выдворили нелегальных торговцев
Жительница Воронежской области может получить 10 лет за мешок конопли
Под Воронежем из-за пьяного агрессивного пассажира пришлось экстренно остановить поезд
Воронежская детвора прислала два десятка рисунков на конкурс к фестивалю "Маршак"
Воронежский облсуд приговорил "стрелка из Тепличного" к 25 годам тюрьмы
Интернет-банк для бизнеса Банка УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 рейтинга Business Internet Banking Rank - 2018
Инспекторы Россельхознадзора обнаружили 40 нарушений при продаже животноводческой продукции в Воронеже
Владимир Васильев похвалил экс-директора Воронежского театра оперы и балета Игоря Непомнящего
Владелец внедорожника нашел в центре Воронежа бесплатную парковку - на тротуре у аптеки
Воронежцы могут бесплатно посмотреть две выставки, посвященные творчеству хореографа Владимира Васильева