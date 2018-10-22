Председатель Воронежской облдумы высадил рябины в парке Патриотов
Озеленение территории, прилегающей к Музею-диораме, состоялось в рамках общеобластного субботника 20 октября
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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов вместе с жителями Левобережного района Воронежа, депутатами и сотрудниками аппарата регионального парламента вышел на уборку подшефной территории, прилегающей к Музею-диораме в парке Патриотов. Депутаты приняли участие в уборке листвы, мусора, приведении в порядок газонов и клумб, подготовке зеленых насаждений к зиме.