2018-10-22T16:25:54+03:00
Спорт

Воронежцы завоевали три медали на чемпионате России по парусному спорту

Наши спортсмены выиграли пять гонок
Юрий КОЗЛОВ
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Гонки проходили в упорной борьбе.Гонки проходили в упорной борьбе.Фото: Андрей ШЕРЕМЕТЬЕВ
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Воронежские спортсмены очень здорово выступили на чемпионате России в олимпийских классах яхт. Соревнования проходили в Сочи.

- В классе «49-й» Денис Щеглов в паре с Павлом Карачовым завоевали серебряные медали. Трижды они стали победителями в гонках, - сообщили в Центре спортивной подготовки сборных команд Воронежской области. - Сергей Джиенбаев в смешанной паре с краснодарской Дарьей Ивановой завоевали «бронзу» в классе «Накра 17-микст». Сергей и Дарья дважды стали первыми в гонках.

- Ребята показали хорошие старты, в гонках хорошо шли, - рассказал главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области по парусному спорту Андрей Коробов. - Немаловажную роль в соревнованиях сыграли нелегкие погодные условия. Экипажи были достаточно сильно подготовлены. На гонках держали под жестким контролем друг друга.

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