Воронежца удержали от попытки спрыгнуть с 8 этажа и отправили в психбольницу

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-22T16:15:02+03:00

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Не так давно воронежец пытался спрыгнуть с восьмого этажа дома № 71 по улице Ростовской. Он тянул время, благодаря этому очевидцы успели вызвать спасателей, а те уже сняли мужчину с подоконника. ЧП произошло в ночь на четверг, 18 октября. О нем должил на планерке в мэрии руководитель городского управления по делам ГО и ЧС Сергей Хомук.

Тревожный звонок с сообщением о том, что некто собирается прыгнуть из окна, поступил спасателям сразу после полуночи. Операция по вызволению мужчины была развернута так: внизу сотрудники управления развернули куб жизни - на случай, если отчаянный горожанин все же решится сделать шаг. Группа людей незаметно поднялась на нужный этаж и путем взлома двери проникла в квартиру. После этого воронежца отвели от края. С опасным поведением неизвестного разбираются врачи.