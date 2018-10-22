2018-10-22T15:39:54+03:00
Общество

Воронежец создал автономное правительство австралийского острова Норфолк

Василий Говорухин считает, что боссы Зеленого континента всячески притесняют его далеких друзей
Яков СТРОГОВ
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Василий Говорухин.Василий Говорухин.Фото: предоставлено Василием Говорухиным.
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Помните «Тот самый Мюнхгаузен»? Тот эпизод, когда Янковский объявляет войну Англии, что вызывает гнев Герцога – Броневого? Так вот, в Воронеже тоже появился персонаж, делающий подвиги по расписанию. Зовут его Василий, фамилия знаменитая – Говорухин.

Василий принял близко к сердцу проблемы австралийского острова Норфолк. Он списался в Фейсбуке с местным жителем Алисоном Кристианом. И тот поведал об ужасах существования скромного острова без дорогой сердцу его автономии в составе Австралии. Раньше на Норфолке не платили налогу в казну правительства страны кенгуру, была у них больница, полицейский спецназ. Сейчас ничего этого нету. Норфолк вошел в состав штата Новый Южный Уэльс. Налоги уходят в бюджет Австралии. Да и с уличным освещением проблема – мало фонарей.

Говорухин такое безобразие терпеть не мог. И создал автономное Правительство острова Норфолк. Пусть пока в соцсети, зато уже обратился с запросом руководителям тиранической Австралии. И пусть пока получил в ответ только отписку, опускать руки не собирается. Напротив, Василий взывает к ООН и международному сообществу, с призывом обратить внимание на ситуацию на небольшом острове.

Так выглядит информресурс Автономного правительства Норфолка. Фото: предоставлено Василием Говорухиным.

Так выглядит информресурс Автономного правительства Норфолка.Фото: предоставлено Василием Говорухиным.

В общем, зарубите себе на носу, австралийцы: нечего на Крым нам пенять, когда у самих норфолкцы страдают и мучаются.

Справка «КП»

Норфолк - небольшой обитаемый остров в Тихом океане, расположенный между Австралией, Новой Каледонией и Новой Зеландией. Он был открыт капитаном Джеймсом Куком в 1774 году во время его плавания по юго-западной части Тихого океана.

Долгое время остров Норфолк являлся колонией для преступников, привозившихся туда из Англии и Австралии, известной как одна из самых жестоких исправительных колоний в английской истории.

Сейчас численность населения Норфолка — 2302 человека. Островитяне, в основном, говорят на английском, а также на креольском языке, известном как норфолкский, образовавшемся в 1700-х годах как смесь английского и таитянского языков.

Основа экономики Норфолка — обслуживание туристов. Кроме того, доход приносит выпуск почтовых марок острова и продажа семян норфолкской сосны и пальмы кентия.

Туристов, в основном из Австралии и Новой Зеландии привлекает уникальная природа острова: Национальный парк с редкими растениями, множество живописных бухт с богатым подводным миром, мягкий климат, а также относительно невысокие цены на услуги, промышленные товары и спиртные напитки.

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