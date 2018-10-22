С центральных улиц Воронежа выдворили нелегальных торговцев

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-22T15:15:45+03:00

Рейд прошел по улицам Плехановской, Кольцовской, Мира и проспекту Революции

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Центр Воронежа традиционно привлекает желающих нелегально заработать на продаже разных товаров: от носков до бананов. Зачастую стихийные прилавки организуют безработные и пенсионеры на самых бойких местах. Наибольшей популярностью у торговцев пользуется пешеходная зона на пересечении улиц Плехановской Фридриха Энгельса. Именно туда и направились в рейд сотрудники управы Центрального район и полицейские.

- В ходе проверок выявлено, что условия реализации продовольственных и непродовольственных товаров не соответствуют требованиям, документы отсутствуют и продукция не имеет маркировки производителя, а это значит, что она не прошла проверку и может быть опасной для здоровья и даже для жизни, - рассказали в управе Центрального района.

Проверяющие напомнили «предпринимателям» о недопустимости стихийной торговли и порекомендовали реализовывать товары на официальных рынках города.

- По итогам рейда представители управы Центрального района и полиции составили 13 протоколов о нарушениях, - рассказали в управе. - Нарушителям за нелегальную торговлю грозит наказание на сумму от 2-х до 3-х тысяч рублей. Их дела рассмотрят на ближайшем заседании районной административной комиссии.

Для предотвращения возврата продавцов на старые места, сотрудники управы организуют ежедневные дежурства по указанным адресам.