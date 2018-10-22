2018-10-22T14:33:59+03:00
Происшествия

Жительница Воронежской области может получить 10 лет за мешок конопли

Женщина вырастила и высушила растения
Ярослав ИВАНОВ
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Мешок высушенной конопли обнаружили оперативники в доме у 49-летней дамы в селе Нелжа Рамонского района. Пакет и коробку с запрещенными растениями отправили на экспертизу, и она подтвердила, что эти сухие растения - марихуана, общим весом 790,31 граммов, что является крупным размером.

Подозреваемая, которая ранее была судима за преступление в сфере экономики, призналась, что летом вырастила растения конопли на своем приусадебном участке, осенью сорвала их, высушила и собиралась использовать для личного употребления. Теперь ей придется ответить за хранение наркотических средств, женщине грозит до 10 лет заключения.

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