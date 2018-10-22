2018-10-22T14:13:45+03:00
Происшествия

Под Воронежем из-за пьяного агрессивного пассажира пришлось экстренно остановить поезд

Дебошира забрали полицейские
Юлия ТЕРНОВА
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Проводникам поезда "Минск - Минеральные воды", который следовал через Воронежскую облатсь, пришлось позвонить в службу 112 из-за разбушевавшегося пассажира. Операторы экстренной службы передали информацию в МВД на транспорте. 70-летний мужчина агрессивно вел себя, пугая других пассажиров и проводников. Состав сделал незапланированную остановку. Как только поезд притормозил на станции Колодезной в Каширском районе, дебошира задержали и отвезли в дежурную часть. Пенсионер оказался пьян.

- В отношении данного гражданина составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", - сообщают в ЛУ Юго-Восточного МВД на транспорте.

Отметим, что задержка поезда по вине буйного мужчины составила 1 час 17 минут.

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