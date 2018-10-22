2018-10-22T14:07:50+03:00
Звезды

Воронежская детвора прислала два десятка рисунков на конкурс к фестивалю "Маршак"

Последние работы мы приняли 20 октября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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"Снеговик", Мирослава Попова, 8 лет."Снеговик", Мирослава Попова, 8 лет.
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Мы закончили прием рисунков на конкурс, приуроченный к открытию фестиваля "Маршак", который стартует в Воронеже 27 октября. Напомним, детвора фантазировала на темы спектаклей, заявленных в программе театрального форума

"Снеговик" Аня Курапова, 8 лет.

"Снеговик" Аня Курапова, 8 лет.

В редакцию за неделю прислали 20 рисунков и поделку из овощей, ребят вдохновили спектакли «Спасти супербелку», «С тех пор… пингвины летают», «Японская сказка. Меч самурая», «Я Басё», «Ваня и крокодил», "Аленький цветочек", "Снеговик". Часть рисунков мы уже публиковали, их можно посмотреть здесь.

"Снеговик", Вова Курапов, 4 года.

"Снеговик", Вова Курапов, 4 года.

Сегодня - вторая "серия" детских работ.

"Соседи", Глеб (5 лет) и Милана (9 лет) Мануковские.

"Соседи", Глеб (5 лет) и Милана (9 лет) Мануковские.

Напоминаем, что 26 октября объявим победителей. Трое счастливчиков получат по 2 билета на один из спектаклей Маршакфеста.

"Аленький цветочек", Мирослава Попова, 8 лет.

"Аленький цветочек", Мирослава Попова, 8 лет.

А пока любуйтесь уже присланными на конкурс работами!

"Я - Басё", Ярослав Седых, 9 лет.

"Я - Басё", Ярослав Седых, 9 лет.

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