Воронежский облсуд приговорил "стрелка из Тепличного" к 25 годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 13:36 2018-10-22T13:47:24+03:00

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Воронежский областной суд приговорил 64-летнего Александра Зонова, убившего сына и невестку и ранившего судебного пристава, к 25 годам колонии строгого режима. Об этом стало известно в понедельник, 22 октября.

Напомним, все произошло 27 сентября прошлого года. Около девяти утра в поселке Тепличный Зонов подстерег сына и невестку, возвращавшихся на «Мазде» домой после того, как отвезли в школу детей, и расстрелял их. 37-летняя женщина и 39-летний мужчина погибли на месте. Сиротами остались двое мальчиков-подростков.

Место убийства.Фото: Максим ГОРОХОВ

Фото: Максим ГОРОХОВ

После этого Зонов отправился в дом на соседней улице, где жила его бывшая жена с младшим сыном. Там он открыл газ, разлил по плите легковоспламеняющуюся жидкость, и бросил туда спичку. Пожар уничтожил верхний этаж здания. Затем пенсионер поджег баню, она сгорела дотла.

На этом мужчина не успокоился и доехал на своей «Дэу-Нексиа» до Советского районного отдела судебных приставов. Он решил отомстить сотруднице, которая вела дела, связанные с его разводом. В итоге пенсионер несколько раз выстрелил в женщину. К счастью, ее удалось спасти.

Александр Зонов должен был ответить перед судом сразу по нескольким статьям УК, в том числе за убийство двух человек, поджог, покушение на убийство и применения насилия в отношении представителей властей при исполнении ими служебных обязанностей. Ему грозило пожизненное заключение.