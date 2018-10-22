Инспекторы Россельхознадзора обнаружили 40 нарушений при продаже животноводческой продукции в Воронеже

СЕГОДНЯ 13:16 2018-10-22T13:16:57+03:00

Чаще всего продавцы не могут предъявить документы на товар

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Четыре десятка нарушений, связанных с реализацией животноводческой продукции, выявили с начала этого года в ходе рейдов инспекторы Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям. Много претензий у проверяющих к продавцам рыбы и рыбной продукции. Самым распространенным нарушением является отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукта.

- Вся продукция животноводства подлежит ветеринарно-санитарной экспертизе с целью определения ее пригодности для употребления в пищу. По результатам экспертизы она должна соответствовать требованиям безопасности для здоровья населения. Употребление продукции животного происхождения в пищу, которая не проходила лабораторного контроля, представляет угрозу для здоровья потребителя, - напомнили в управлении. - При отсутствии ветеринарных сопроводительных документов невозможно определить место выхода продукции, даты выработки, срока использования, а также отсутствие паразитов, вредных и опасных веществ.

Причем спросить наличие документов на продукцию может не только инспектор контролирующей организации, но и любой покупатель.