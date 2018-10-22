Владимир Васильев похвалил экс-директора Воронежского театра оперы и балета Игоря Непомнящего

СЕГОДНЯ 13:12 2018-10-22T13:12:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже полным ходом идет балетный фестиваль, посвященный 60-летию творчества Владимира Васильева. Любителям искусства показывают спектакли, поставленные выдающимся хореографом в нашем театре оперы и балета. Мэтр, приехавший лично присутствовать на представлениях, очень тепло отозвался о нашем городе, труппе ТОБ и начинаниях, которые произошли именно в Воронеже. В частности, с нашего города началась деятельность мастерской Владимира Васильева, которая в 2013-м для Платоновфеста сделала балетные зарисовки на платоновские темы, с тех пор проект пошел по стране - теперь ставят балетные номера и на творчество других писателей - Шукшина, Гоголя, Толстого.

Про Воронежский театр оперы и балета мэтр говорил и с радостью, и с болью. Хвалил артистов и руководство, которое стремится поддерживать труппу в кризисные годы. И критиковал чиновников, которые до сих пор ничего не придумали с помещением для труппы на период реконструкции здания, да и с самой реконструкцией, которая все никак не начнется.

- От журналистов много зависит. Надо постоянно долбить тем, что нас волнует, и та критика, которая есть, должна быть, как в семье. Мы в семье кричим, спорим, ругаемся - чтобы человек понял, что вы его любите и поэтому хотите ему помочь. Я это к чему: столько раз было говорено с культурными чиновниками вашего города и Алексеем Васильевичем, что ваш театр для вас - что Большой театр для России. Это визитная карточка культуры Черноземья. И эта визитная карточка должна быть потрясающей. Тогда публика его будет любить, ходить, знать. И обо всех недостатках не нужно говорить с позиции, чтобы уничтожить. Лучше думать, что будет театр новый и все усилия направить на то, чтобы театр был самым лучшим. Но дальше разговоров дело не идет. Что нужно сделать для того, чтобы тебя услышали и поняли? - сетовал Владимир Викторович на встрече с журналистами. - Здание… ну что мне вам говорить… В Большой театр публика валом валит не просто на спектакли, а в сам театр - это достояние, архитектура. Зрители идут за атмосферой. Они входят в храм. Специально одеваются сообразно. Ждут чуда… Я к чему это говорю: вот я подхожу в это здание - сверху вроде прилично, вы, может, привыкли, вообще не замечаете, но зашел я с первого этажа и у меня нет ощущения храма. Нет ощущения чего-то необыкновенного, тайны. Мы говорим-говорим-говорим… Проблема в том, куда деть труппу, когда начнется реконструкция, где им работать. Ну у нас же тоже была реконструкция, слава богу, мне поверили, что нельзя распускать труппу. Самое главное - сохранить душу, а душа - это люди.

Васильев добрым словом вспомнил экс-директора Воронежского ТОБ Игоря Непомнящего.

- Я хочу сказать спасибо Непомнящему, буду его помнить - именно он меня к вам пригласил, благодаря ему я первый раз к вам приехал. Слава богу, нынешнее руководство театра продолжает эту линию - сохранения души театра, его вершин - оркестра, балета, оперы. Есть прицел на будущее, есть потенциал. Мне нравится работать с этими людьми, я вижу их горящие глаза, они хотят стать лучше. И ждут людей, которые в этом помогут. Поэтому я всегда с удовольствием приезжаю…

Что думает Васильев о переиначивании классики и Нуриеве, читайте в ближайшее время на нашем сайте.