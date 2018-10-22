Владелец внедорожника нашел в центре Воронежа бесплатную парковку - на тротуре у аптеки

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-22T13:04:54+03:00

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Воронежцы возмущены неправильной парковкой в центре города. Владельцу "Фольксвагена" нипочем оказались платные парковочные места: неизвестный просто оставил свое транспортное средство на тротуаре, у самого крыльца аптеки. Как сообщает автор поста в "Типичном Воронеже", посетителям-пенсионерам приходилось обходить машину этого любителя вести себя по-королевски.

- Прошел мимо него, думал грузить что-то будет. Иду обратно минут через двадцать, а это хамло стоит, а пенсионеры его обходят. Очень жду приложение "Народный инспектор", а пока отправлю его на сайт ГИБДД, - поделился подписчик сообщества.