2018-10-22T13:13:17+03:00
Звезды

Воронежцы могут бесплатно посмотреть две выставки, посвященные творчеству хореографа Владимира Васильева

Они открылись в Домжуре и театре оперы и балета
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Владимир Васильев в Воронеже.Владимир Васильев в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже стартовал фестиваль, посвященый 60-летию творчества Владимира Васильева. До 27 октября включительно любителям искусства покажут спектакли, поставленные мэтром в нашем театре оперы и балета.

Кроме того, воронежцы могут бесплатно увидеть две выставки, посвященные творчеству мэтра. В Доме журналистов и театре развесили множество фотографий, запечатлевших лучшие моменты карьеры выдающегося танцовщика и хореографа.

- Такой сюрприз, что я везде у вас на стенах! Сразу видно, что выставки готовили с душой, - поблагодарил Владимир Викторович.

Мэтр отметил также, что рад, что фестиваль начался с постановки "Балетные шедевры в оперной классике". Это масштабное полотно и в нем "каждая сцена - шедевр", уверен маэстро.

Что думает Васильев о нашем театре, переиначивании классики и Нуриеве, читайте в ближайшее время на нашем сайте.

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