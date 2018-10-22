Воронежцы могут бесплатно посмотреть две выставки, посвященные творчеству хореографа Владимира Васильева
В Воронеже стартовал фестиваль, посвященый 60-летию творчества Владимира Васильева. До 27 октября включительно любителям искусства покажут спектакли, поставленные мэтром в нашем театре оперы и балета.
Кроме того, воронежцы могут бесплатно увидеть две выставки, посвященные творчеству мэтра. В Доме журналистов и театре развесили множество фотографий, запечатлевших лучшие моменты карьеры выдающегося танцовщика и хореографа.
- Такой сюрприз, что я везде у вас на стенах! Сразу видно, что выставки готовили с душой, - поблагодарил Владимир Викторович.
Мэтр отметил также, что рад, что фестиваль начался с постановки "Балетные шедевры в оперной классике". Это масштабное полотно и в нем "каждая сцена - шедевр", уверен маэстро.
Что думает Васильев о нашем театре, переиначивании классики и Нуриеве, читайте в ближайшее время на нашем сайте.