Воронеж вошел в топ-3 городов, популярных у туристов
Путешественники бронируют жилье в нашем городе в среднем за 1800
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронеж замкнул тройку самых популярных у туристов городов Центральной России в 2018 году. Рейтинг (в него не вошли Москва и Московская область) составил портал Tvil.ru
По данным оператора бронирования жилья, туристы, путешествующие самостоятельно, бронируют проживание в столице Черноземья в среднем на полторы ночи и тратят на аренду жилья 1800 рублей в сутки.
Впереди Воронежа обосновались в списке Осташков Тверской области и Суздаль Владимирской. В десятку также вошли Переславль-Залесский Ярославской области, Тула, Ярославль, Тверь, Мышкин и Углич Ярославской области, Калуга.