В Воронеже поймали мужчину, который вернулся «доограбить» пенсионера

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-22T11:39:58+03:00

Первоначально молодчик отобрал у деда 7000 рублей, но потом решил еще вытрясти заначку

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Говорят, преступника тянет на место преступления. Как бы там ни было, но именно из-за этого в Воронеже поймали грабителя по горячим следам.

62-летний житель многоквартирного дома на площади Ленина сообщил в полицию, что у него отобрали 7 000 рублей. Приехавшим на место происшествия оперативникам повезло: когда они делали поквартирный обход жителей дома и опрашивали очевидцев, одна из соседок потерпевшего узнала в проходившем мимо мужчине нападавшего.

В отделе полиции 30-летний задержанный признался, что успел потратить 600 рублей на алкоголь, а вернулся он, чтобы отобрать у пенсионера «заначку». Большинство денег у подозреваемого изъяли, теперь ему придется ответить за грабеж.