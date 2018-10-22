Жителя Нововоронежа будут судить за убийство незнакомца

СЕГОДНЯ 11:19 2018-10-22T11:25:30+03:00

А также за кражу и драку

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Следователи передают в суд уголовное дело 29-летнего жителя Нововоронежа, его обвиняют сразу в трех преступлениях.

Ночью 8 апреля он убил ножом в грудь незнакомого мужчину в Нововоронеже: потерпевшего успели довезти до больницы, но там он умер. Кроме того, обвиняемый отметился и в краже у знакомой и избиении приятеля, причинив ему травмы средней тяжести.

Мужчина признал вину во всех преступлениях, уголовное дело направили в суд, сообщили в региональном следственном управлении СК России.