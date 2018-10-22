Жителя Нововоронежа будут судить за убийство незнакомца
А также за кражу и драку
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Следователи передают в суд уголовное дело 29-летнего жителя Нововоронежа, его обвиняют сразу в трех преступлениях.
Ночью 8 апреля он убил ножом в грудь незнакомого мужчину в Нововоронеже: потерпевшего успели довезти до больницы, но там он умер. Кроме того, обвиняемый отметился и в краже у знакомой и избиении приятеля, причинив ему травмы средней тяжести.
Мужчина признал вину во всех преступлениях, уголовное дело направили в суд, сообщили в региональном следственном управлении СК России.