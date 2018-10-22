Жительница Воронежа отдала мошеннику 200 тысяч, чтобы сын не сел за липовое ДТП

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-22T10:42:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже задержали мужчину, подозреваемого в серии телефонных мошенничеств.

В конце августа в полицию обратилась 43-летняя жительница Левобережного района, женщина сообщила, что стала жертвой мошенничества. Около часа ночи ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, и сказал, что в аварии, которую устроил ее сын, погиб человек, а чтобы скрыть его причастность к ДТП, необходимо 200 000 рублей. Женщина испугалась, тут же перевела часть денег через мобильный банк, а другую часть передала незнакомцу лично. Потом, наконец, она догадалась позвонить сыну, тогда и выяснилось, что ее обманули.

Оперативники вычислили подозреваемого и задержали его. Им оказался 44-летний уроженец Омской области. Мужчина признался, что работал в такси, но его автомобиль сломался, а деньги были нужны, поэтому он и пошел на мошенничество. Полицейские установили причастность подозреваемого к подобному преступлению на территории Южного микрорайона. Ему придется ответить по закону.

Полицейские просят воронежцев с недоверием относиться к подобным звонкам и первым делом перезвонить родственникам.