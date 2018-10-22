В Воронеже перевернулась "десятка": водитель погиб
Авария произошла на улице Ильюшина
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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За 21 октября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 97 ДТП, большинство из них - 66 - произошло в столице Черноземья. В пяти авариях пострадали три человека и двое погибли.
Смертельная авария произошла около 8.20 утра на улице Ильюшина в Воронеже. 27-летний водитель перевернулся на ВАЗ-2110. Он умер от полученных травм на месте происшествия до приезда «Скорой».
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.