В Воронеже и области ищут 13-летнего подростка, пропавшего неделю назад

СЕГОДНЯ 09:32 2018-10-22T09:32:16+03:00

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В Новой Усмани пропал школьник. С 15 октября ничего неизвестно о 13-летнем Николае Каргине. К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт Воронеж». Всех, кто видел мальчика или знает что-то о его местонахождении, просят связаться с добровольцами или службой спасения - 8 800 700 54 52 или 112.

Приметы подростка: его рост 160 см, он худощавого телосложения, у него темно-русые волосы и серые глаза. Одет был во все черное - куртку, джинсы, кроссовки.