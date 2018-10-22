До выходных в Воронеже ожидаются дожди

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-22T09:18:50+03:00

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Какое прекрасное было бабье лето, но пора и честь знать - на дворе конец октября. И всю неделю воронежцев ждет настоящая осення погода. Каждый день до выходных в столице Черноземья ожидаются дожди. И температура воздуха будет соответствующей этому времени года. Сегодня, 22 октября, 11-13 градусов тепла. С каждым днем температура будет по-немногу понижаться: во вторник - до 11 градусов тепла, в среду - до 10 градусов, в четверг - до 9, в пятницу - до 6 градусов.

Не забывайте зонтик и теплый шарф.