2018-10-22T09:18:50+03:00
Общество

До выходных в Воронеже ожидаются дожди

А температура воздуха опустится до 6 градусов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Какое прекрасное было бабье лето, но пора и честь знать - на дворе конец октября. И всю неделю воронежцев ждет настоящая осення погода. Каждый день до выходных в столице Черноземья ожидаются дожди. И температура воздуха будет соответствующей этому времени года. Сегодня, 22 октября, 11-13 градусов тепла. С каждым днем температура будет по-немногу понижаться: во вторник - до 11 градусов тепла, в среду - до 10 градусов, в четверг - до 9, в пятницу - до 6 градусов.

Не забывайте зонтик и теплый шарф.

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