2018-10-22T06:01:09+03:00
Общество

Воронежцы обеспокоены сносом знаменитого «чупа-чупса» у ВГУ: стали известны результаты опроса

По данным вуза, горожане хотят заменить достопримечательность, но так ли это на самом деле?
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежцы крайне обеспокоены сносом одной из главных городских достопримечательностей. Памятник «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» или, как его называют чаще, «чупа-чупс» возле Воронежского госуниверситета, похоже все-таки заменят на другой объект. В конце прошлой недели вуз опубликовал на своем сайте долгожданные результаты опроса. И, как оказалось, горожане выступают за снос объекта. Но так ли это на самом деле?

Опрос был размещен в группе ВГУ в соцсети. Согласно данным пресс-службы вуза, в нем приняли участие 1400 человек. И они решили, что «чупа-чупс» возле главного корпуса вуза городу не нужен, а новый памятник должен быть посвящен образовательной сфере – за это проголосовало 80,4 % респондентов. Проверить результаты нельзя, так как руководство университета решило сделать опрос закрытым. Кроме того, проголосовать за сохранение памятника было тоже нельзя - такого варианта просто не было.

Возмущенные сотрудники вуза решили провести свой опрос, в котором за несколько дней уже приняли участие порядка 600 человек. И 76% считают, что достопримечательность нужно оставить на своем законном месте.

- Это история! Объект, который стал одним из самых узнаваемых символов Воронежа. Как можно от него избавиться? - сетуют они.

Тем временем, власти Воронежа вместе с руководством ВГУ уже подготовили варианты замены. Выбор их не очень богат - скульптурная композиция, верстовые столбы, указывающие на другие вузы, фонтан или парковый комплекс.

А как вы считаете, достопримечательность нужно снести или оставить?

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