В Воронеже пройдет выставка "Мир стоит на мастерах"

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-22T09:00:52+03:00

Изменить размер текста: A A

24 октября в Воронеже откроется XIII выставка народного творчества и художественных ремесел «Мир стоит на мастерах».

Более сотни умельцев представят в Доме губернатора (пр.Революции, 22) около 800 поделок в техниках исконных народных промыслов и художественных ремесел, таких как обработка дерева и глины, вышивка, ткачество, пуховязание, бисероплетение, войлоковаляние, лозоплетение, лоскутное шитье, ковроткачество, куклы в традиционном народном костюме.

- На ярмарке можно будет увидеть самотканые ковры, яркие рушники, плетеные изделия от корзин до мебели, ажурные пуховые платки, глиняные свистульки и украшения из бисера. На выставке пройдут открытые мастер-классы по изготовлению глиняной игрушки и традиционной текстильной куклы, ткачеству, представят работы победителей конкурса изобразительного искусства «Этнография в картинах», на которых колоритно изображен быт русской деревни, а также выступят фольклорные коллективы Воронежа, - сообщили организаторы.

Начало в 16.30. Выставка «Мир стоит на мастерах» продлится до 8 ноября, вход свободный.