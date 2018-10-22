2018-10-22T08:21:42+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет фестиваль «Казачий Дон»

В нем примут участие больше десяти коллективов и исполнителей
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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3 ноября в культурно-досуговом центре «Шинник» (ул. Ростовская, 39) пройдет VIII фестиваль казачьей песни и танца «Казачий Дон» имени Тихона Аскоченского.

В нем примут участие творческие коллективы и исполнители, основу репертуара которых составляет казачье творчество - ансамбль казачьей песни «Станичники», ансамбль народной песни «ЛюбоЖить», ансамбль песни и пляски «Казаки России», фольклорный ансамбль «Кладезь», ансамбль традиционной старинной казачьей песни «Казачья Родова», Театр танца «Золушка», ансамбль казачьей песни «Багатица», вокальный ансамбль «Придонье», казачий художественный коллектив «Рута», а также выпускница музыкального колледжа имени Ростроповичей, студентка Российской академии музыки имени Гнесиных Дарья Золотовская.

В программе фестиваля кроме выступлений мастер-классы по казачьей песне и казачьему плясу.

Начало в 10.00.

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