2018-10-22T07:00:38+03:00
Звезды

На Кирова показывают работы четырех воронежских художников

Можно посмотреть картины Николая Пичугина, Андрея Хазарова, Николая Тулупова и Юрия Санина
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В выставочном зале на Кирова, 8 работает выставка, посвященная творчеству четырех воронежских художников второй половины XX века. На стенах картины Николая Пичугина и Андрея Хазарова (в этом году им исполнилось бы 100 лет), Николая Тулупова (ему бы было 95) и Юрия Санина (ему бы исполнилось 80 лет).

Биографии мастеров во многом сходны для целого поколения советских художников, нашедших свое призвание накануне Великой Отечественной и чья молодость пришлась на суровые военные годы, а профессиональная учеба по этой причине либо не состоялась, либо была прервана. Во многом творческие поиски и устремления художников, работавших в разных жанрах, также были характерны для большинства представителей искусства советской эпохи.

На выставке представлены тематические картины, портреты, пейзажи, натюрморты. Посмотреть ее можно по 13 ноября включительно, вход свободный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцы обеспокоены сносом знаменитого «чупа-чупса» у ВГУ: стали известны результаты опроса
СМИ: «В Воронежской области с поезда сняли дебошира»
На реконструкции воронежского сквера «Чижовский» казна сэкономит больше 500 тысяч рублей
В Воронеже мошенники разводят приезжих под видом сдачи квартир
Благоустройство площади Черняховского в Воронеже обойдется в 3,8 миллиона рублей
В Воронеже пройдут дожди, а потом сильно похолодает
Воронежцы: «У водителя такси на ходу случился приступ эпилепсии»
В Воронежской области закладчика наркотиков выдал дресс-код
В Воронеже задержали поджигателя двери в подъезде на Ленинском проспекте
Губернатор и мэр посадили деревья в воронежском сквере «Комсомольский»
В субботу на дорогах Воронежской области погибли два водителя
Тысячи воронежцев приняли участие в генеральной уборке города
В Ленинском районе Воронежа стартовало строительство спортивно-оздоровительного комплекса
Воронежцы: «Незнакомец открыл стрельбу в центре города»
Воронежцы у многоэтажки в конце октября нашли плантации с крупными ягодами земляники
В Воронеже женщина разбилась после падения с 8 этажа
Воронежский «Факел» разделил очки с лидером чемпионата «Тамбовом»
В Воронежской области восьмилетний мальчик выбежал на дорогу и попал под машину
Реконструкция воронежского парка Орленок пройдет поэтапно
На воронежских вокзалах разрешили продавать алкоголь
Следователи взялись за ДТП в Воронежской области, участником которого мог быть судья
Шестилетний мальчик пострадал в аварии двух иномарок в Воронеже
В Воронеже маршрутный автобус сбил 17-летнюю девушку на переходе
В Воронеже на рабочего обрушились стены земляного котлована
Пьяный житель Воронежской области устроил охоту на породистых гусей
В Воронеже нашли ушедшего из дома пенсионера
Более 500 тысяч жителей Воронежской области успели привить от гриппа