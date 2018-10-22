На Кирова показывают работы четырех воронежских художников

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-22T07:00:38+03:00

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В выставочном зале на Кирова, 8 работает выставка, посвященная творчеству четырех воронежских художников второй половины XX века. На стенах картины Николая Пичугина и Андрея Хазарова (в этом году им исполнилось бы 100 лет), Николая Тулупова (ему бы было 95) и Юрия Санина (ему бы исполнилось 80 лет).

Биографии мастеров во многом сходны для целого поколения советских художников, нашедших свое призвание накануне Великой Отечественной и чья молодость пришлась на суровые военные годы, а профессиональная учеба по этой причине либо не состоялась, либо была прервана. Во многом творческие поиски и устремления художников, работавших в разных жанрах, также были характерны для большинства представителей искусства советской эпохи.

На выставке представлены тематические картины, портреты, пейзажи, натюрморты. Посмотреть ее можно по 13 ноября включительно, вход свободный.