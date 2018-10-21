СМИ: «В Воронежской области с поезда сняли дебошира»

СЕГОДНЯ 20:10 2018-10-21T20:10:26+03:00

ЧП произошло недалеко от главного вокзала Воронежа Фото: из архива «КП»

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В Воронеже остановили поезд, следовавший по маршруту «Минск – Минеральные воды». Из вагона высадили мужчину, который угрожал взорвать состав. Об этом со ссылкой на службу «112» сообщило РИА «Воронеж».

По информации издания, экстренную службу вызвали пассажиры, ставшие очевидцами событий. Дебошир озвучил свои угрозы вскоре после того, как состав отъехал от станции «Воронеж-1».

На ближайшей станции неадекватного гражданина ссадили с поезда для выяснения обстоятельств.