На реконструкции воронежского сквера «Чижовский» казна сэкономит больше 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:25 2018-10-21T18:25:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия Воронежа определилась с подрядчиком, который займется благоустройством сквера «Чижовский», который в 2016 году привели в порядок силами местных жителей. Тогда горожане вывезли мусор, отремонтировали ограждение и спилили сухие деревья.

По заключенному с ООО « Сагрес» контракту подрядчик обязан уложить в сквере плитку, смонтировать детскую площадку, установить ограждение и 15 скамеек. Цена вопроса 2,39 миллиона рублей.

Первоначально стоимость контракта оценивалась в 2,9 миллиона, но подрядчик согласился благоустроить сквер дешевле, сэкономив таким образом городскому бюджету больше полумиллиона. Работы завершатся в течение 30 дней с момента заключения контракта.