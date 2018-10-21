2018-10-21T16:33:04+03:00
Общество

Благоустройство площади Черняховского в Воронеже обойдется в 3,8 миллиона рублей

За эти деньги подрядчик уложит тротуарную плитку, оборудует газоны и установит скамейки
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронеже завершился аукцион на благоустройство площади Черняховского. Победителем конкурса стало ООО «Дар - комплексное благоустройство», которое согласилось провести работы за 3,83 миллиона рублей. По условиям контракта, за эту сумму подрядчик обязан уложить тротуарную плитку, разбить газоны, установить урны и 18 скамеек, а также провести озеленение территории.

Работы профинансируют областной и городской бюджеты. Заказ должен быть исполнен в полном объеме в течение 30 дней с момента заключения контракта.

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