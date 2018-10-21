2018-10-21T15:17:07+03:00
Общество

В Воронеже пройдут дожди, а потом сильно похолодает

Осадки начнутся уже во вторник
Елена ФЕДЯШЕВА
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Дожди начнутся во вторникДожди начнутся во вторникФото: из архива «КП»
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Продолжительный период не по-осеннему теплой погоды сменится дождями и резким похолоданием. Малоподвижный антициклон, гостивший в нашем регионе больше двух недель, двинулся в Казахстан, уступив место циклону с юго-востока.

Первая волна холода накрыла Воронежскую область в ночь на воскресенье, 21 октября. Похолодало сразу на 10 градусов.

Во вторник, 23 октября, в регионе начнутся дожди. Особенно интенсивные – в среду. После них похолодание продолжится. Согласно прогнозам синоптиков, с четверга температура упадет до восьми градусов, что соответствует климатической норме для конца октября. А там и до морозов недалеко.

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