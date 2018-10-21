2018-10-21T14:39:40+03:00
Происшествия

Воронежцы: «У водителя такси на ходу случился приступ эпилепсии»

Машина врезалась в столб, пострадал пассажир
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежцы рассказали в соцсетях о ДТП, произошедшем на улице Шишкова вечером в субботу, 20 октября. Очевидец сообщил, что «Хендай Акцент» службы такси в какой-то момент выехал на полосу встречного движения и затем столкнулся с препятствием на обочине. Причиной аварии, по мнению, автора сообщения, стал эпилептический припадок, произошедший с водителем. В ДТП пострадал пассажир такси, которого доставили в больницу.

Комментируя сообщение, горожане признались, что опасаются пользоваться услугами дешевого такси и неоднократно попадали к «странным» водителям.

- Подобные службы такси опасны! Туда принимают непонятно кого, а точнее всех подряд. На авто в любом состоянии любого года. Меня раз узбек вёз на шестерке почти без тормозов, а на переднем пассажирском через пол просматривался асфальт. Где гарантия того, что приедет норм машина, а не хлам с наркоманом за рулем или насильником. Никто ни за что не отвечает, - резюмировал один из комментаторов.

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