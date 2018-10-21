2018-10-21T12:24:54+03:00
Происшествия

В Воронеже задержали поджигателя двери в подъезде на Ленинском проспекте

Таким образом злоумышленник свел счеты с обидчиком
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Злоумышленник прятался от правосудия у знакомыхЗлоумышленник прятался от правосудия у знакомыхФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В конце августа в подъезде дома на Ленинском проспекте ни с того, ни с сего загорелась дверь. Эксперты установили, что это был поджог.

- В ходе расследования полицейские получили необходимые сведения и установили причастность к совершению преступления ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 43-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Однако сразу найти злоумышленника полицейским не удалось. Длительное время он прятался от правоохранителей у своих знакомых. Задержали поджигателя только на днях. В полиции он рассказал о мотивах своего поступка.

- Ранее между ним и его соседом возник конфликт на почве личной неприязни, в отместку подозреваемый и поджег дверь, - продолжили в пресс-службе полиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцы: «У водителя такси на ходу случился приступ эпилепсии»
В Воронежской области закладчика наркотиков выдал дресс-код
Губернатор и мэр посадили деревья в воронежском сквере «Комсомольский»
В субботу на дорогах Воронежской области погибли два водителя
Тысячи воронежцев приняли участие в генеральной уборке города
В Ленинском районе Воронежа стартовало строительство спортивно-оздоровительного комплекса
Воронежцы: «Незнакомец открыл стрельбу в центре города»
Воронежцы у многоэтажки в конце октября нашли плантации с крупными ягодами земляники
В Воронеже женщина разбилась после падения с 8 этажа
Воронежский «Факел» разделил очки с лидером чемпионата «Тамбовом»
В Воронежской области восьмилетний мальчик выбежал на дорогу и попал под машину
Реконструкция воронежского парка Орленок пройдет поэтапно
На воронежских вокзалах разрешили продавать алкоголь
Следователи взялись за ДТП в Воронежской области, участником которого мог быть судья
Шестилетний мальчик пострадал в аварии двух иномарок в Воронеже
В Воронеже маршрутный автобус сбил 17-летнюю девушку на переходе
В Воронеже на рабочего обрушились стены земляного котлована
Пьяный житель Воронежской области устроил охоту на породистых гусей
В Воронеже нашли ушедшего из дома пенсионера
Более 500 тысяч жителей Воронежской области успели привить от гриппа