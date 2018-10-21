В Воронеже задержали поджигателя двери в подъезде на Ленинском проспекте
В конце августа в подъезде дома на Ленинском проспекте ни с того, ни с сего загорелась дверь. Эксперты установили, что это был поджог.
- В ходе расследования полицейские получили необходимые сведения и установили причастность к совершению преступления ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 43-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Однако сразу найти злоумышленника полицейским не удалось. Длительное время он прятался от правоохранителей у своих знакомых. Задержали поджигателя только на днях. В полиции он рассказал о мотивах своего поступка.
- Ранее между ним и его соседом возник конфликт на почве личной неприязни, в отместку подозреваемый и поджег дверь, - продолжили в пресс-службе полиции.