В Воронеже задержали поджигателя двери в подъезде на Ленинском проспекте

СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-21T12:24:54+03:00

Злоумышленник прятался от правосудия у знакомых Фото: из архива «КП»

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В конце августа в подъезде дома на Ленинском проспекте ни с того, ни с сего загорелась дверь. Эксперты установили, что это был поджог.

- В ходе расследования полицейские получили необходимые сведения и установили причастность к совершению преступления ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 43-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Однако сразу найти злоумышленника полицейским не удалось. Длительное время он прятался от правоохранителей у своих знакомых. Задержали поджигателя только на днях. В полиции он рассказал о мотивах своего поступка.

- Ранее между ним и его соседом возник конфликт на почве личной неприязни, в отместку подозреваемый и поджег дверь, - продолжили в пресс-службе полиции.