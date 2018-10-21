В Воронеже мошенники разводят приезжих под видом сдачи квартир

СЕГОДНЯ 17:28 2018-10-21T17:28:29+03:00

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- Сдам однокомнатную квартиру в районе Цирка. Квартира в новом доме. Ранее никто не жил. Только закончили ремонт. Завезли новую мебель и технику. В квартире есть все необходимое вплоть до посуды. На фото все показано. Оплата помесячно плюсом коммуналка (не большая). Рядом Цирк, ТЦ Европа, ТЦ Солнечный рай, рынок, магазины, Центр города, школа, кафе, аптеки и т.д.Сдам желательно на длительный срок. Порядочным ,чистоплотным людям.

Объявления такого содержания появились в интернет-газете. Заманчивая цена иусловия. Желающих снять такое жилье, хоть отбавляй. И все бы ничего, но «владельцы» квартиры просят предоплату.

- Любят ловить иногородних: подсовывают договор на "информационные" услуги, берут оплату - с кого 5000 р., с кого 3000 р., иногда 1500 руб,, а дальше оказывается, что именно эта квартира только что уже сдана, а другие варианты сами ищите в Интернете, - рассказал нам наш читатель Николай, у которого таким образом на «наживку» попался знакомый. - А сегодня и сам стал искать квартиру и обалдел от цены: где это видано, чтобы за 6500 рублей в месяц с евроремонтом сдавали? Думаю, обман, но позвонил ради интереса. Говорят у нас оплата за услуги 3000 руб., потом мы вам покажем сразу несколько вариантов.

Сколько человек «развели» таким образом авторы идеи – загадка. Но схема явно мошенническая, считают правозащитники.