2018-10-21T11:14:48+03:00
Общество

Губернатор и мэр посадили деревья в воронежском сквере «Комсомольский»

Мероприятие приурочили к субботнику и 100-летию комсомола
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото с сайта областного правительствафото с сайта областного правительства
Изменить размер текста:

20 октября в рамках общегородского субботника на центральной аллее сквера «Комсомольский» высадили саженцы 40 лип и кленов, а также 600 кустарников. В настоящее время сквер находится на реконструкции, приуроченной к 100-летию ВЛКСМ, которое отмечается в этом году. Вместе с ветеранами комсомола в акции по озеленению места отдыха приняли участие губернатор области Александр Гусев и мэр Вадим Кстенин.

- Комсомол, безусловно, нес на себе значительную долю идеологической нагрузки, и это было неплохо, - сказал Александр Гусев. - Многие из тех, кто сегодня здесь, были членами комсомола и знают, что это организация, в которой работали по зову души.

Ветераны комсомола подарили главе региона Гусеву книгу об истории комсомольского движения в регионе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцы: «У водителя такси на ходу случился приступ эпилепсии»
В Воронежской области закладчика наркотиков выдал дресс-код
В Воронеже задержали поджигателя двери в подъезде на Ленинском проспекте
В субботу на дорогах Воронежской области погибли два водителя
Тысячи воронежцев приняли участие в генеральной уборке города
В Ленинском районе Воронежа стартовало строительство спортивно-оздоровительного комплекса
Воронежцы: «Незнакомец открыл стрельбу в центре города»
Воронежцы у многоэтажки в конце октября нашли плантации с крупными ягодами земляники
В Воронеже женщина разбилась после падения с 8 этажа
Воронежский «Факел» разделил очки с лидером чемпионата «Тамбовом»
В Воронежской области восьмилетний мальчик выбежал на дорогу и попал под машину
Реконструкция воронежского парка Орленок пройдет поэтапно
На воронежских вокзалах разрешили продавать алкоголь
Следователи взялись за ДТП в Воронежской области, участником которого мог быть судья
Шестилетний мальчик пострадал в аварии двух иномарок в Воронеже
В Воронеже маршрутный автобус сбил 17-летнюю девушку на переходе
В Воронеже на рабочего обрушились стены земляного котлована
Пьяный житель Воронежской области устроил охоту на породистых гусей
В Воронеже нашли ушедшего из дома пенсионера
Более 500 тысяч жителей Воронежской области успели привить от гриппа