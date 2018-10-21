Губернатор и мэр посадили деревья в воронежском сквере «Комсомольский»

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-21T11:14:48+03:00

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20 октября в рамках общегородского субботника на центральной аллее сквера «Комсомольский» высадили саженцы 40 лип и кленов, а также 600 кустарников. В настоящее время сквер находится на реконструкции, приуроченной к 100-летию ВЛКСМ, которое отмечается в этом году. Вместе с ветеранами комсомола в акции по озеленению места отдыха приняли участие губернатор области Александр Гусев и мэр Вадим Кстенин.

- Комсомол, безусловно, нес на себе значительную долю идеологической нагрузки, и это было неплохо, - сказал Александр Гусев. - Многие из тех, кто сегодня здесь, были членами комсомола и знают, что это организация, в которой работали по зову души.

Ветераны комсомола подарили главе региона Гусеву книгу об истории комсомольского движения в регионе.