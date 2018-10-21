2018-10-21T13:33:41+03:00
Происшествия

В Воронежской области закладчика наркотиков выдал дресс-код

Злоумышленник привлек внимание прохожих тем, что был одет не по погоде
Елена ФЕДЯШЕВА
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Наркокурьер получил задание заложить 111 пакетов с наркотикамиНаркокурьер получил задание заложить 111 пакетов с наркотикамиФото: из архива «КП»
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Наблюдательные жители Бутурлиновки помогли задержать наркокурьера, распространявшего дозы посредством закладок в Бутурлиновке. В мае этого года они обратили внимание на странного парня, который был одет явно не по погоде и проявлял признаки беспокойства. Горожане вызвали полицию. Когда молодого человека задержали, выяснилось, что он устраивал тайники с «дурью».

- По версии следствия, обвиняемому посредством мессенджера сообщали, где находятся тайники с наркотиками. Он их забирал и за оплату доставлял к установленным местам сбыта. Затем должен был сфотографировать место «закладки» и отправить снимок организатору, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В мае этого года злоумышленник в микрорайоне Тенистый Воронежа в тайнике забрал 111 полимерных пакетов по 0,6 г каждый с наркотическим веществом N-метилэфедроном. А затем отправился закладывать их в Бутурлиновку.

К моменту задержания наркокурьер успел заложить 59 пакетов. В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Желание заработать криминальным способом может обернуться для молодого человека 20 годами тюрьмы.

Следователи завершили расследование и направили материалы дела в суд.

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