2018-10-21T11:04:16+03:00
Происшествия

В субботу на дорогах Воронежской области погибли два водителя

Аварии произошли в Лискинском и Павловском районах
Елена ФЕДЯШЕВА
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Обстоятельства аварий выясняют полицейскиеОбстоятельства аварий выясняют полицейскиеФото: из архива «КП»
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Поздним вечером 20 октября на 589 километре дороги М-4 в Лискинском районе столкнулись автомобили «Ивеко» под управлением 38-летнего воронежца и «КамАЗ», за рулем которого сидел 27-летний житель Дагестана. Машины двигались в попутном направлении. В результате аварии воронежец получил тяжелые травмы, от которых умер в больнице.

В тот же день в Павловском районе в 21.25 54-летний воронежец, водитель «Чери-Амулет», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Мерседесом» под управлением 42-летнего ростовчанина. От полученных травм житель нашего региона погиб на месте аварии до приезда медиков.

В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.

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