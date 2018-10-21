Тысячи воронежцев приняли участие в генеральной уборке города

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-21T10:04:15+03:00

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20 октября тысячи воронежцев вышли на общегородской субботник. Погода, как будто специально, подарила горожанам еще один день тепла и солнца, чтобы генеральная уборка города прошла с максимальной пользой.

Жители Ленинского района вместе с коммунальными службами и сотрудниками управы выполнили больше 20 видов работ. Навели порядокна Петровской Набережной и в парке им. А.Л. Дурова. Городские трудились в скверах «Комсомольский», «Заводской», на Чижовском плацдарме и ул. Колесниченко. Силами студентов-добровольцев продолжилось озеленение им. К.Ф. Рылеева, им. М.Т. Калашникова, Программистов и на недавно созданной зоне активного отдыха на переулке Лиственном.

Общими усилиями удалось привести в опрятный вид 36,8 га озелененных территорий, высадить 168 саженцев деревьев и 1000 кустарника.

Параллельно проводилась санитарная обрезка и удаления сухих деревьев в переулке Днепровский, на улицах Кольцовская, Ф. Энгельса, Плехановская и Свободы.

Сотрудники УК прибрались во дворах 528 многоэтажек.

В Коминтерновском районе на призыв навести чистоту вокруг себя откликнулись больше девяти тысяч человек. Здесь вывозили незаконные свалки, очищали от мусора контейнерные площадки, собирали и вывозили опавшую листву.

За субботник жители района прибрались в восьми скверах, парках и лесных массивах: в сквере «Дубрава» на Шишкова, 83 «л», на территория в районе проезда «Ясный -2», в природном парке «Северный лес» на Бульваре Победы, 50, в сквере «Мемориальный» на Московском проспекте, 31 «в», сквере «Ратный» на Московском проспекте, 82 «д», и в лесном массиве в районе прогимназии №2, в сквере «Роща сердца» на Жукова, 12 «в».

На субботник вышли жители микрорайона Подгорное, медики подгоренской амбулатории, учителя и школьники школы №46, а также штат водоканала.

Районный комбинат благоустройства ликвидировал 585 кубометров мусора.