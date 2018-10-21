2018-10-21T09:03:21+03:00
Общество

В Ленинском районе Воронежа стартовало строительство спортивно-оздоровительного комплекса

Первый этап - оборудование лыжеролерной трассы - обещают завершить в ноябре этого года
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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«Комсомолка» уже писала про задумку управы Ленинского района построить на территории спортивной школы №12 (по подготовке лыжников) на улице Херсонской, 27 спортивно-оздоровительного комплекса типа популярного у воронежцев «Олимпика». Несомненным плюсом этого мета можно считать выход к набережной водохранилища, удобные подъездные пути и транспортную доступность (как личным, так и общественным транспортом).

Первый этап строительства нового объекта – оборудование современной лыжероллерной трассы - уже стартовал. Ее протяженность составит 600 метров. А готовый объект воронежцы смогут увидеть уже в ноябре.

- Необходимость реконструкции комплекса на базе спортивной школы №12, вызвана отсутствием качественных условий для занятий спортом и физической подготовки воспитанников и граждан, проживающих на прилегающей территории. В спортивной школе на постоянной основе лыжным спортом занимается 150 учащихся. На площадке спортивной школы с учащимися близлежащих школ №34 и №65 проводятся занятия по физической культуре, - сказал Сергей Корчевников, руководитель управы Ленинского района.

Позже в новом спорткомплексе появятся футбольное поле и площадки для мини-футбола, баскетбольная, волейбольная и гимнастическая площадки, автомобильная стоянка и новое здание.

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